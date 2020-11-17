Эта фигура не может забыться

Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая забеременела первенцем, вызывает неописуемый восторг своими архивными снимками

Звезда сообщила о своем интересном положении в конце октября, сообщает Politeka.net. Модель уже успела сделать несколько снимков, на которых демонстрирует свой животик.

Отцом будущего малыша стал муж красотки Себастьян Бир-Макклард. Оба супруга пока не раскрывают пол.

Тем временем поклонники вспоминают жаркие образы знаменитости, ведь эту девушку не забыть никогда.

Так, в одной из групп появилось обжигающее селфи Ратаковски. Раскрепощенная знаменитость позировала в полупрозрачном халатике без белья.

Красотка приоткрыла одежду, сверкнув оголенными прелестями, а тем временем из-под прозрачной ткани едва ли не показывалось самое интимное.

На шее Эмили сверкали красивые украшения. Она смотрела в камеру своими почти черными глазами и приоткрыла пухлые губы.

Пост в группе собрал десятки лайков и ни одного комментария.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в персиковом платье с длинным декольте, в котором искусительно смотрелась грудь. Пышные формы, находились под тканью, но пикантности все-таки прибавлял факт, что они были без белья.

Ткань струилась на теле и натянулась на больших прелестях.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала в откровенном купальнике с полностью открытой спиной, особо подчеркивающим выпуклую "пятую точку" звезды и ее соблазнительную грудь. На голове у звезды завернуто полотенце, из чего можно сделать вывод, что модель недавно из душа.

Фото также было опубликовано в фан-группе, поэтому не собрало много комментариев.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе