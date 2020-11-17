Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая забеременела первенцем, вызывает неописуемый восторг своими архивными снимками
Звезда сообщила о своем интересном положении в конце октября, сообщает Politeka.net. Модель уже успела сделать несколько снимков, на которых демонстрирует свой животик.
Отцом будущего малыша стал муж красотки Себастьян Бир-Макклард. Оба супруга пока не раскрывают пол.
Тем временем поклонники вспоминают жаркие образы знаменитости, ведь эту девушку не забыть никогда.
Так, в одной из групп появилось обжигающее селфи Ратаковски. Раскрепощенная знаменитость позировала в полупрозрачном халатике без белья.
Киркоров показал домашний завтрак красавицы-дочки, вид впечатляет: «Видно, что не бедствуете»
Беда с двухлетним сыном Тодоренко, звезда со слезами раскрыла детали: "Всю ночь просыпался от..."
"Как не стыдно": шалун Артур Пирожков бесстыдно засветил свои "причиндалы", у Тарзана появился конкурент
Женьки из "Сватов" больше нет: Анна Кошмал поразила вульгарным видом на съемках "Папика"
Красотка приоткрыла одежду, сверкнув оголенными прелестями, а тем временем из-под прозрачной ткани едва ли не показывалось самое интимное.
На шее Эмили сверкали красивые украшения. Она смотрела в камеру своими почти черными глазами и приоткрыла пухлые губы.
Пост в группе собрал десятки лайков и ни одного комментария.
Напомним, Эмили Ратаковски предстала в персиковом платье с длинным декольте, в котором искусительно смотрелась грудь. Пышные формы, находились под тканью, но пикантности все-таки прибавлял факт, что они были без белья.
Ткань струилась на теле и натянулась на больших прелестях.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала в откровенном купальнике с полностью открытой спиной, особо подчеркивающим выпуклую "пятую точку" звезды и ее соблазнительную грудь. На голове у звезды завернуто полотенце, из чего можно сделать вывод, что модель недавно из душа.
Фото также было опубликовано в фан-группе, поэтому не собрало много комментариев.
Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.
Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе