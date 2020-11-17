Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, розбурхала видами, з'явившись в одних трусиках

Модель намагається запам'ятатися кожним своїм фото, іноді дозволяючи собі з'являтися без одягу, повідомляє Politeka.net. Однак з фотографій настільки вразила шанувальників, що вони поширили її по мережі.

Так, в одній з груп з'явився знімок знаменитості в дуже сміливому образі. Модель постала, коли сиділа на підлозі в одних червоних чоботях на довгих підборах.

Трусики були тілесного кольору і майже зливалися зі шкірою. Белла трохи вигнулася і подивилася назад. На її шиї блищав золотий ланцюжок.

Червона перука в колір до чобітків став відмінним завершенням настільки спекотного образу, вона ніби пекуча лисичка.

"Доброго ранку ❤️ почати тиждень яскраво чудова ідея 💫 як вам образ @bellahadid ?🤫 ",- написали автори поста.

За чотири години публікація зібрала лише кілька десятків лайків і трохи коментарів.

Користувачі мережі висловили свою реакцію на знімок за допомогою смайликів.

Раніше ми писали, що Белла Хадід одягла білосніжний купальник, який виявився маленьким для її принад. Груди ледь не вистрибували з наряду і виглядали дуже спокусливо.

Крім того, не можна не відзначити тонку талію.

Модель демонструвала ідеальні вигини і форми, на підстилці, настеленій на газоні.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала в латексному вбранні. Це косплей "отруйного плюща" з фільму про Бетмена і Робіна. Шанувальники прийшли в дикий захват від побаченого.

"... є щось анатомічно правильне в гумовому костюмі..." ,- йдеться в повідомленні.

Нагадавши, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні.

А ще Politeka писала, що Жарка Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику.

Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри.