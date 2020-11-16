Ім'я переможця шоу "Холостячка" назвали в мережі

На одній з фан-сторінці шоу в Instagram повідомили, що точно знають, хто переможе в проекті, передає Politeka.net.

Повідомляється, що побителем стане 33-річний сценарист і автором жартів Студії "Квартал-95" Олександр Еллерт.

Але ось джерела такої інформації не повідомляються.

При цьому не всі глядачі шоу згодні з названим результатом. Інші відзначають, що переможцем може стати інший гуморист проекту – Андрій Рибак. Знайшлися і голоси на підтримку підприємця Олексія Тригубенка.

"Мені теж дуже цікаво, але я думаю, що Андрій Рибак", " Ну за що??? Що в ньому хорошого??? Гігі Гага?? 🙈 🙈 краще б Льоша", "всі давно знають що Саша", - пишуть в мережі.

У коментарях до посту зазначають, що Ксенію Мішину і Аксандра Еллерта бачили разом поза зйомками проекту.

"Та вже їх злили! Їх і разом бачили, і вона з його машини відео скидала! І плюс одна геолокація і т д! На початку проекту все злито так само я вже знала переможниць холостяків, вони паряться постійно", - пише уважна глядачка.

"Наскільки відомо в 2 фіналіста залишиться він і Льоша по-моєму звуть (з борідкою який)!)))»,- припускають в мережі.

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