Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, захопила милим образом в ніжно-рожевому вбранні

Знаменита модель намагається публікувати на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram тільки кращі свої фото. Заради залучення уваги Гюль змінює образи, як рукавички. Так як дівчина рекламує одяг популярних брендів, вона знайшла свій стиль і тепер показує в основному всі можливі варіанти суконь з зухвалими вирізами на бюсті.

Через шостого розміру грудей навіть скромне плаття може стати відвертим, тому дівчина не вибирає занадто відкритих нарядів заздалегідь. Зокрема, велика частина її образів досить скромна і тільки акцент на грудях залишається незмінним. Як видно на фото, дівчина може підкреслити достоїнства дуже тонко.

Глибоке декольте з додатковим розрізом в рожевій сукні ледь приховало форми знаменитості, завдяки чому Бахарі отримала сотні відгуків.

"Чоловік, який звертається з жінкою як з принцесою, є доказом того, що він народився і виріс в обіймах королеви. 👸 🏻 » ,- написала Бахарі.

Ось що відповідають в мережі

»Виглядає так здорово; Жасмин погляд (Аладдін);я буду ставитися до тебе як до принцеси; ні, це тільки доводить, що у нього є засоби для цього 🙄; ти абсолютно чудова; дорогоцінний образ💛 💚; чудово мило; це красива принцеса; чудова чуттєва дівчина; це так красиво 💗; ти така красива і я люблю тебе".

Ми також писали, чтр незважаючи на те, що Бахарі не знімається у відкритих бікіні, вона активно демонструє тіло в інших, не менш зухвалих нарядах.

Так, дівчина одягає вельми неоднозначні плаття, вирізи у яких іноді доходять практично до самої талії, а декольте до пупка не приховує груди навіть частково. Тому фото, на якому Бахарі позувала в білій сукні зі спущеними рукавами тут же прокоментували користувачі Мережі. На їхню думку, дівчина виглядала спокусливо і дуже яскраво.

"Красиво, просто неймовірна Малятко 😍; ти приголомшлива жінка. .. 🔥 ; знімайте верх повністю; ідеальна дівчина; Красиво😍 😍 😍; дивовижне і дуже гаряче тіло💋; дуже красиво; приголомшливе видовище; дуже добре; так чудово моя дорога; так мило Вау🔥 😍».

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