Відома американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, звернулася до шанувальників з приводу своїх відвертих фото

Модель з дитинства мріяла стати моделлю, але на шляху до успіху її чекали труднощі, пише Politeka.net. У 20 років майбутня зірка взяла участь у конкурсі Міс Пенсільванія, проте дійшла тільки до півфіналу.

Майбутній зірці довелося попрацювати помічником юриста, секретарем і барменом, при цьому публікуючи відверті фото в мережі. В результаті красуню помітили. Її знімки стали поширювати, а пізніше Ебі стали запрошувати на різні зйомки.

Зараз зірка, в основному, рекламує нижню білизну і купальники.

Нещодавно Ретчфорд розмістила знімки і попросила вибрати з них кращий.

"Який з них вам більше подобається!? Лівий або правий!? Вдалої недільної любові", - написала модель.

Варто відзначити, що на першому фото красуня постала в одних колготках, прикриваючи рукою оголений бюст, а на другому - демонструвала форми в білосніжному корсеті і панчохах.

Обидва фото були зроблені на ліжку.

За 12 годин пост зібрав майже 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато компліментів зірці за її ідеальну зовнішність.

"Ідеал у всьому", - написав один з шанувальників.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд показала себе в зеленому топі і лосинах. Модель показувала себе зверху, акцентуючи увагу на пишних грудях, яка прямо випирала з вбрання. Волосся модель залишила розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем.

Фанати нічого не писали в коментарях і не ставили лайки, адже кадр був викладений в сторіс Instagram.

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