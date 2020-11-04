Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала неоднозначный образ во время выхода "в свет"

Популярная модель является редким пользователем социальных сетей, пишет Politeka.net. Большую часть своего времени девушка уделяет именно работе, поэтому в ее профиле кадры публикуются либо в разделе Стори, либо в основной ленте Инстаграм, но гораздо реже обычно. Эбигейл ранее работала официанткой, пока не поняла, что благодаря внешности может прославиться на самом деле довольно быстро.

Так, Рэтчфорд начала сотрудничать с разными магазинами одежды. Теперь девушка ни в чем себе не отказывает и нередко появляется на обложках для мужских журналов. Впрочем, как можно заметить, модель способна поразить видом даже на публике.

Эби совершенно не стесняется своего тела, потому на улицу во время одного мероприятия она вышла в белом костюме, верхняя часть которого состояла из одних лишь полосок вместо нормальной блузки или хотя бы топа. Таким образом знаменитость совсем не скрыла свой пышный бюст.

Вот что отвечают в сети:

«Воу, теперь полегче; Великолепная и стильная принцесса 👗🔥; она очень сильна и яркая, такая смелость🔥🔥💃; мне бы хотелось увидеть перед🌹💋😍; Великолепно 💋; Я надеюсь у тебя хороший день; Богиня такая красивая; Милая, визуально вкусная💋❤️; распустили тут бутоны; Ты слишком красивая, очень красивая ❤️; Почему у тебя нет бойфренда ??; Великолепная красотка 🤤; ваше тело дрожит в ожидании».

Ранее мы также писали, что несколько месяцев девушка ничего не публиковала в Инстаграм, исчезнув с социальных сетей и прекратив обновлять о себе информацию. А неделю назад Эби рассказала, что хотела отдохнуть и заняться своими делами, теперь она полностью готова посвятить себя ведению своей страницы и показать пикантные фото, которые ранее не публиковала.

На фан-аккаунтах тут же стали появляться стильные кадры их раннего отдыха Эби. Похоже, проводила девушка его более чем насыщено.

Стоя у бессейна в одном белом белье, она позировала без лифчика и прикрывшись лишь одной рукой, так как второй она соблазнительно придерживала коктейль. Попивая напиток через трубочку, Рэтчфорд выглядела весьма соблазнительно, что также отметили в сети.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"