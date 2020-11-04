Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя и задала загадку

На фото Эби позирует в нижнем белье, валясь на постели. Красотка оставила волосы распущенными, а полосочки ткани практически не прикрыли упругие ягодицы. Модель это не смущало, она только грела подтянутое тело в утренних лучах солнца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Думая о числах от 1 до 100. Угадай правильно, чтобы ответить!", - написала девушка.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Не могу дождаться, когда ты поработаешь с моей девушкой", "Это нечестно ...", "Буквально кукла", "Я люблю тебя", "Боже мой, это божественно", "Я бы сказал 69 lol, но это уже слишком. Итак, давайте с 48", "Независимо от числа, это просто потрясающе, как твое тело всегда делает эту чертову одежду такой идеальной", "100, потому что ты на 100% великолепна!", "Ох, мне не терпится поработать с тобой !!!!".

Сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась безупречной красотой, облачив главную гордость в тесный топ.

Так, на опубликованных кадрах Рэтчфорд позирует в облегающем топе, который едва выдерживает внушительные формы знаменитости, а также облегающих черных штанах.

Напомним, Эбигейл Рэтчфорд показала идеальный образ госпожи в черных подвязках со шнуровкой

А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в пикантной позе показала свои "шелковые" ягодицы

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд показала объемные багатства в распахнутом халате с кружевами



