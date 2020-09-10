Американская модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд похвасталась роскошными формами в «невидимом» платье

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала невероятно откровенное фото. Красотка стояла в золотистом платье с очень глубоким декольте. Ее огромная грудь практически вываливалась из него, так как платье не в состоянии было удержать эти «дыньки». Кроме этого, золотистая ткань просвечивалась, в результате чего поклонники сумели рассмотреть соблазнительные изгибы модели и ее пышные округлые бедра.

Стоит отметить, что фото модели получилось очень горячим, с чем согласились многие поклонники звезды. Модель явно засветила больше, чем стоило бы, нарушив рамки приличия.

«Великолепно», «Как красиво», «Красивый ангел», «Такая красивая детка», «Буквально самая горячая девушка когда-либо», «Эбигейл, ты прекрасно выглядишь в платье», «Так красиво», «Выглядит потрясающе. Всегда красива», «Буквально потрясающе», «Богиня», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд позировала в горячем образе без белья. Красотка предстала в одних сетчатых колготках, сквозь которые можно было разглядеть упругую «пятую точку» и накачанные ножки. Девушка стояла на коленях, прикрыв свою необъятную грудь рукой.

Кроме этого, недавно модель распахнула халатик, соблазнив идеальными изгибами и засветив черное кружевное белье.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся".