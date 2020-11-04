Известная американская модель Эбигейл Ретчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, едва удержала в белье выпрыгивающий бюст

Брюнетка завоевала свою популярность после того, как стала публиковать смелые фото в Фейсбук, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что Эби всегда мечтала стать моделью, и только благодаря сосцсетям ее мечта свершилась.

Сейчас красотка участвует в разных съемках, рекламируя на себе нижнее белье.

Так, звезда в одном из последних своих сторис появилась в соблазнительном боди с декольте, из которого прямо выпрыгивали большие прелести. Под бельем, обтянувшем совершенную талию знаменитости, можно заметить крохотные трусики.

Оголенное бедро привлекало внимание не меньше, чем бюст: "Блаженство".

В завершении образа модель надела белоснежные чулки.

Фото было сделано на кровати. Модель умостилась, будто кого-то ожидая.

К сожалению, поскольку снимок был обнародован в сторис, никто открыто не смог его прокомментировать и поставить "лайк".

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в красном лифчике со серебряными "пятнышками". Красивая грудь едва не вылазила из белья, настолько ей было тесно, к тому же звезда сжала прелести по бокам, отчего те выглядели аппетитными.

На втором кадре Эби предстала в кружевном халатике с глубоким декольте, прелести выглядели все также притягательно. А игривая красотка еще и выставила язык.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд с удовольствием носит даже дома шелковые халаты с кружевами и не носит белье.

Придать пикантности личному фото помог расстегнутый халатик и приоткрытый рот модели. Она кокетливо выставила бюст прямо перед объективом.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"