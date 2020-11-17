Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, спокусливо вигнулася на яхті

Модель щоразу демонструє досконалі форми в найгарячіших позах, пише Politeka.net. Цього разу Квітко одягла крихітний купальник з величезним вирізом, з якого вистрибували груди.

Приголомшлива знаменитість постала на яхті, ефектно вигнувшись і демонструючи шикарний бюст. Пікантні деталі грудей сховалися під смужками тканини з квітковим принтом.

Зірка підкреслила найтоншу талію великим золотим паском, тому стегна здавалися ще більш спокусливими, чого і домагалася красуня.

Модель позувала на тонких шпильках, виставивши вперед красиву ніжку.

Красива пружна сідниця, можна сказати, вистрибнула з вирізу. Модель закинула голову назад, її волосся розвіював вітер.

Дане архівне фото було опубліковано у фан-сторінці знаменитості. За 13 годин знімок зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

Нагадаємо, Анастасія Квітко продемонструвала неймовірні розміри під час відпочинку.

Модель позувала спиною до камери на березі моря. Красуня вивалялася в піску - її волосся і тіло були брудними, але при цьому вона була весела і безтурботна.

Квітко натягнула крихітні трусики вище стегон, тим самим підкресливши ще більше їх пухкість і досконалість.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко на фото позувала в світлому купальнику, стоячи на березі моря. Волосся у Квітко було розпущеним, Анастасія взялася за них рукою. Дівчина без сорому демонструвала розкішне засмагле тіло і пишні груди, які прямо випирали на кадрі.

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