Известная модель Анастасия Квитко, которую прозвали русской Кардашьян, восхищает своими формами миллионы людей по всему миру

Красотка является активным пользователем Instagram. Модель почти ежедневно публикует личные фотографии в своем микроблоге, который уже насчитывает 11,7 миллионов подписчиков по всему миру. Каждая публикация Квитко собирает огромное количество лайков и комментариев, передает Politeka.net

На последнем фото, которое появилось у нее в аккаунте, красотка в очередной раз продемонстрировала свой внушительный бюст, который едва уместился в черном тугом корсете. Создается впечатление, что при малейшем движении он вот-вот выпрыгнет из наряда.

Фоловеры как всегда пришли в восторг, всего за час новый снимок набрал свыше 60 тысяч лайков.Они пишут, что на такое фото можно смотреть вечно.

Нет так давно мы сообщали, что известная российская модель Анастасия Квитко показала роскошное тело в оригинальном платье.

Красотка решила сделать фото еще более пикантным, поэтому задрала подол платья, показав, что под ним ничего нет. Девушка отказалась от нижнего белья, поэтому фанаты смогли увидеть ее стройные ножки и пышные округлые бедра.

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