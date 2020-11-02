Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото Квитко позировала в цветном купальнике и стильных очках. Волосы у Анастасии были распущенными, а стояла девушка возле пальмы. Красотка взялась рукой за трусики купальнике, делая фото максимально жарким и соблазнительным. Упругий бюст еле поместился в такой небольшой наряд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили ровно четыре тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивая женщина", "Это огонь", "Ты выглядишь красиво", "Привет, принцесса, красивая, с днем женщин, соблазнительная", "Вкусный бисквит", "Слишком провокационно, соблазнительно, чувственно, божественно, эффектно, красиво, чудесно, очаровательно, я тебя очень люблю", "Чертовски красивая и милая", "Почему ты больше не отвечаешь мне, дорогая", "Великолепная милашка и красота", "Красивая грудастая малышка, чтобы наслаждаться и наслаждаться".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко похвалилась ярким образом в белом бикини.

В этот раз модель блеснула на отдыхе формами шестого размера в белом бикини с золотистой лямкой под бюстом. Дополнили образ Насти аккуратная прозрачная юбка, которую девушка приподняла для большей пикантности кадра.

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