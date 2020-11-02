Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов
На фото Квитко позировала в цветном купальнике и стильных очках. Волосы у Анастасии были распущенными, а стояла девушка возле пальмы. Красотка взялась рукой за трусики купальнике, делая фото максимально жарким и соблазнительным. Упругий бюст еле поместился в такой небольшой наряд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили ровно четыре тысячи лайков и написали комментарии:
Звезда "ВИА Гры" ошарашила заявлением о романе с Меладзе, Брежневой не позавидуешь: "Начала плакать и..."
"Папа за все заплатил": затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание
Русская Кардашьян ошеломила размерами своих "наливных яблочек" в бесстыжем декольте: "Бросает в жар"
Ушла из жизни знаменитая Королева красоты, последние фото модели: "Весь мир был у ее ног"
"Красивая женщина", "Это огонь", "Ты выглядишь красиво", "Привет, принцесса, красивая, с днем женщин, соблазнительная", "Вкусный бисквит", "Слишком провокационно, соблазнительно, чувственно, божественно, эффектно, красиво, чудесно, очаровательно, я тебя очень люблю", "Чертовски красивая и милая", "Почему ты больше не отвечаешь мне, дорогая", "Великолепная милашка и красота", "Красивая грудастая малышка, чтобы наслаждаться и наслаждаться".
Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко похвалилась ярким образом в белом бикини.
В этот раз модель блеснула на отдыхе формами шестого размера в белом бикини с золотистой лямкой под бюстом. Дополнили образ Насти аккуратная прозрачная юбка, которую девушка приподняла для большей пикантности кадра.
Напомним, русская Кардашьян ошеломила размерами своих "наливных яблочек" в бесстыжем декольте
Также Politeka писала, что пышногрудая русская Кардашьян еле вместила все сокровища в миниатюрное платье
А еще Politeka сообщала, что русская Кардашьян на диванчике без стыда показала свой шестой размер