Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото красотка позировала в красном бикини, стоя пышным "орешком" к объективу камеры. Звезда оставила волосы распущенными и не стеснялась показать упругие ягодицы и пышный бюст. Образ Анастасия дополнила цветочком в волосах, а позировала на пляже. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ух, какая девушка", "Я горячо желаю вам моей любви", "Вы красавица в лицо", "Какое красивое тело, милое", "Прекрасно, ты самый красивый ангел на свете ...", "Доброе утро милая Анастасия. Хорошего дня", "хорошо кокетливый", "Боже, моя соблазнительная девочка Анастасия, тебя люблю", "У тебя красивое тело, анастасия", "Красивая толщина действительно люблю", "Боже мой, у тебя потрясающее тело", "Детка, тебе не нужно оглядываться, я буду следить за твоей прекрасной задницей, хорошо, теперь посмотри, куда ты идешь".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко показала реальные размеры своих достоинств.

На снимке видно, как модель позирует в дизайнерском розовом бикини довольно насыщенного оттенка и показывает ягодицы, поражая их размером. Девушка смогла действительно впечатлить фанатов.

Напомним, русская Кардашьян ошеломила размером бюста и заставила усомниться в своем земном происхождении

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян покорила дарами природы в полупрозрачном купальнике

Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян повернулась к фанатам огромным бюстом, фото для смелых



