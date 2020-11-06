Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала свою аппетитную подружку

На фото красотка сидела в джинсах, ботинках и бюстгальтере. Девушка позировала в автомобиле на заднем сидении, оставив волосы распущенными. Модель задрала одну ножку, делая кадр еще пикантней. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прекрасная подружка", - подписала фотографию Анастасия.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю мужчин", "Такая красивая", "Она великолепна", «Кто не живет для того, чтобы служить, тот не служит для жизни», "Соблазнение твоей внешности, которая выделяется своей красотой и твоей чувственностью твоего прекрасного тела, так красиво", "Линда, ты выглядишь в этом милом школьном платье, в котором ты так хорошо себя чувствуешь, красавица", "Доброе утро красавица, да детка?", "Каких-то красавиц постишь", "Вы так хорошо выглядите, если честно".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко показала реальные размеры своих достоинств.

На снимке видно, как модель позирует в дизайнерском розовом бикини довольно насыщенного оттенка и показывает ягодицы, поражая их размером. Девушка смогла действительно впечатлить фанатов:

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