Христина Орабакайте похвалилася своєю сім'єю на тлі чуток про розлучення
Як передає Рoliteka.net, фотографії артистка показала на своїй сторінці в Instagram.
На фото вона позує поруч зі своїм чоловіком Михайлом Земцовим і дочкою Клавдією.
"Щаслива сім'я", "позитивна сімейка", "Христина! Які ж ви Класні!", "Між вами❤", "Дитина щаслива, обіймає маму і тата", "дитина щаслива обіймає маму і тата", - захоплюються користувачі Мережі.
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Відзначимо, не всім сподобалася, що знімки зроблені не в Росії (як відомо, Орбакайте з сім'єю живе в США).
"Як не любити свою країну, а просто користуватися, ось вам наочний приклад", "Подивіться, там похилений паркан їм нагадує про Росію", "Риба шукає, де глибше, а людина - де краще", - пишуть в коментарях.
Відреагував на знімки і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін.
"Як здорово!",- написав вітчим Орбакайте.
Відзначимо, в мережі вже кілька тижнів ходять чутки про можливе розлучення дочки Пугачової з Михайлом Земцовим. Нещодавно Крістіна Орбакайте одна повернулася в Росію, і залишила чоловіка з дочкою відзначати Хеллоуїн в США.
Знайомі сімейства стверджують, що виконавиця втомилася від складного характеру Михайла і в усьому йому потурати. Переживання несприятливо позначилися і на зовнішньому вигляді Христини.
Нагадаємо, що скуйовджена Орбакайте в прозорому вбранні блиснула пружним бюстом:"Пом'ята якась".
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