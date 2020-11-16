Христина Орабакайте похвалилася своєю сім'єю на тлі чуток про розлучення

Як передає Рoliteka.net, фотографії артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

На фото вона позує поруч зі своїм чоловіком Михайлом Земцовим і дочкою Клавдією.

"Щаслива сім'я", "позитивна сімейка", "Христина! Які ж ви Класні!", "Між вами❤", "Дитина щаслива, обіймає маму і тата", "дитина щаслива обіймає маму і тата", - захоплюються користувачі Мережі.

Відзначимо, не всім сподобалася, що знімки зроблені не в Росії (як відомо, Орбакайте з сім'єю живе в США).

"Як не любити свою країну, а просто користуватися, ось вам наочний приклад", "Подивіться, там похилений паркан їм нагадує про Росію", "Риба шукає, де глибше, а людина - де краще", - пишуть в коментарях.

Відреагував на знімки і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін.

"Як здорово!",- написав вітчим Орбакайте.

Відзначимо, в мережі вже кілька тижнів ходять чутки про можливе розлучення дочки Пугачової з Михайлом Земцовим. Нещодавно Крістіна Орбакайте одна повернулася в Росію, і залишила чоловіка з дочкою відзначати Хеллоуїн в США.

Знайомі сімейства стверджують, що виконавиця втомилася від складного характеру Михайла і в усьому йому потурати. Переживання несприятливо позначилися і на зовнішньому вигляді Христини.

Нагадаємо, що скуйовджена Орбакайте в прозорому вбранні блиснула пружним бюстом:"Пом'ята якась".

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