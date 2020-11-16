Кристина Орабакайте похвасталась своей семьей на фоне слухов о разводе

Как передает Рoliteka.net, фотографии артистка показала на своей странице в Инстаграм.

На фото она позирует рядом со своим мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.

«Счастливая семья», «Позитивная семейка», «Кристина! Какие же вы классные!», «Между вами❤», «Ребенок счастлив, обнимает маму и папу», «Ребенок счастлив обнимает маму и папу», - восхищаются пользователи Сети.

Отметим, не всем понравилась, что снимки сделаны не в России (как известно, Орбакайте с семьей живет в США).

«Как не любить свою страну, а просто пользоваться, вот вам наглядный пример», «Посмотрите, там покосившийся забор им напоминает о России», «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше», - пишут в комментариях.

Отреагировал на снимки и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.

«Как здорово!», - написал отчим Орбакайте.

Отметим, в сети уже несколько недель ходят слухи о возможном разводе дочери Пугачевой с Михаилом Земцовым. Недавно Кристина Орбакайте одна вернулась в Россию, и оставила мужа с дочерью отмечать Хэллоуин в США.

Знакомые семейства утверждают, что исполнительница устала от сложного характера Михаила и во всем ему потакать. Переживания неблагоприятно сказались и на внешнем виде Кристины.

Напомним, что взъерошенная Орбакайте в прозрачном наряде блеснула упругим бюстом: "Помятая какая-то".

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