Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) блиснула красою в крихітному бікіні

Спокусниця регулярно балує своїх шанувальників найспекотнішими фото, пише Politeka.net. Цього разу модель продемонструвала свої пишні форми, які завжди варті уваги, в мікро-бікіні.

Сьєнега позувала в купальнику, що навряд чи приховував її принади, тим більше в жаркій позі, яку вона прийняла.

Модель позувала в міні-бікіні салатового кольору. Крихітні клаптики тканини натягнулися на величезних грудях, тонкі бретельки ледве утримували бюст, впившись в шкіру.

Крихітні плавки на лямках натягнулися вище стегон. Тонка талія і пружний живіт - це все притягувало погляд не менше.

Дві тугі кіски і майже непомітний ланцюжок на шиї стали завершенням гарячого образу.

"Листівки з Тулума 🌴", - написала модель.

За дев'ять годин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі, як завжди, написали багато приємного в бік красуні.

"Гаряча крихітка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега натягнула на свою розкіш маленький купальник з принтом шкіри змії, тільки блакитного кольору.

У такому вигляді модель постала вдома, мабуть, плануючи вийти позасмагати.

Маленькі трикутники тканини натягнулися на найтонших бретельках. Великі принади виглядали дуже спокусливо.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега одягла напівпрозоре плаття рожевого кольору, під яким не було білизни, що видно по пікантним деталям.

Красуня купалася, а пізніше стала виходити з води в мокрому вбранні. Тонка тканина обтягнула чудові форми Кассандри, підкресливши вигин талії і пишні груди.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" вивалила свій срам в прозорому топі

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