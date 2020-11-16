З наступного року в Україні різко збільшиться стаж, необхідний для виходу на пенсію

Як повідомляє Politeka.net, постанова Кабміну №1098 передбачає кілька способів добрати відсутні роки. Прес-служба Пенсійного фонду на офіційному сайті розповіла, що потрібно для цього зробити.

З 2021 року для виходу на пенсію в 60 років українцям знадобиться вже не 27, а 28 років трудового стажу. Для 63-річних норма становить від 18 до 28 років, а для 65 - річних-від 15 до 18 років.

Як і раніше, ПФУ надає громадянам передпенсійного віку докупити трудовий стаж, але з початку нового року вартість одного року зросте з 24 937 до 31 680 гривень. З липня ж доведеться заплатити до 34 тисяч гривень. Пенсійний фонд пропонує ще один варіант для молодих українців, які працюють неофіційно. Щоб "капав" стаж, можна робити добровільні відрахування в розмірі 22% від мінімальної зарплати, зараз сума становить 1 100 гривень на місяць.

Раніше Кабмін ввів політику "єдиного звернення" для призначення пенсії. В першу чергу нововведення позбавлять пенсіонерів від необхідності бігати з ПФУ або соцслужби в банк і назад - працівники зобов'язані самостійно все влаштувати за однією заявою громадянина. Разом з тим система передбачає перевірку банківських рахунків, якщо з них більше року не витрачали гроші. В такому випадку Пенсіонеру, щоб зберегти виплати, доведеться нести чиновникам паспорт або інші документи, що підтверджують особу і місце проживання.

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