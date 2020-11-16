Со следующего года в Украине резко увеличится стаж, необходимый для выхода на пенсию

Как сообщает Politeka.net, постановление Кабмина №1098 предусматривает несколько способов добрать недостающие годы. Пресс-служба Пенсионного фонда на официальном сайте рассказала, что нужно для этого сделать.

С 2021 года для выхода на пенсию в 60 лет украинцам понадобится уже не 27, а 28 лет трудового стажа. Для 63-летних норма составляет от 18 до 28 лет, а для 65-летних - от 15 до 18 лет.

Как и прежде, ПФУ предоставляет гражданам предпенсионного возраста докупить трудовой стаж, но с начала нового года стоимость одного года вырастет с 24 937 до 31 680 гривен. С июля же придется заплатить до 34 тысяч гривен. Пенсионный фонд предлагает еще один вариант для молодых украинцев, которые работают неофициально. Чтобы "капал" стаж, можно делать добровольные отчисления в размере 22% от минимальной зарплаты, сейчас сумма составляет 1 100 гривен в месяц.

Ранее Кабмин ввел политику "единого обращения" для назначения пенсии. В первую очередь нововведения избавят пенсионеров от необходимости бегать из ПФУ или соцслужбы в банк и обратно - работники обязаны самостоятельно все устроить по одному заявлению гражданина. Вместе с тем система предусматривает проверку банковских счетов, если с них больше года не тратили деньги. В таком случае пенсионеру, чтобы сохранить выплаты, придется нести чиновникам паспорт или другие документы, подтверждающие личность и место проживания.

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