Співачка Надія Мейхер пройшла в півфінал "Танців з зірками", але багато українців незадоволені рішенням суддів

Як повідомляє Politeka.net, в 12 ефірі популярного шоу артистка разом з Кирилом Васюком виконали запальний хіп-хопом. Надія Мейхер виступила в боді тілесного кольору, чорній курточці і колготках в дрібну сіточку сіточку. Її партнер одягнувся у все чорне: піджак, штани, майка і туфлі.

Судді оцінили танець пари в 35 балів, але далеко не всі з них залишилися задоволені якістю постановки. Так Влад Яма похвалив учасників за ідею, закладену в номер, але розкритикував їх за брак техніки:

"Це непогано, але від вашої пари, яка претендує на перемогу, я сьогодні очікував більшого".

Катерина Кухар також помітила, що рухам Надії Мейхер цього разу не діставало філігранності.

"Я захоплююся вашим характером бійця, але сьогодні ваші емоції випереджали ваші танцювальні рухи. Я згодна з Владом і до королеви вам не вистачає другої партії", - зазначила суддя.

У соціальних мережах багато глядачів обурюються через те, що з проекту вигнали Сергія Мельника і Аделіну Делі, але залишили Надію Мейхер і Кирила Васюка:

"Зараз знову потрапить в номінацію, і знову її судді витягнуть за вуха. Наді пора додому"; "Танець на 4-е місце"; "Звісно, Чапкіс на захист. Вона просто його улюблениця, він її постійно захищає"; "Мейхер, як Фреймут... Тягнуть і тягнуть з ефіру в ефір"; "додому, Надія - ганьба"; " танець то де? Смикання як завжди"; " їй вже давно пора додому!"; "Кошмар, набагато більшого очікувала від Надії. Поганий партнер - дуже дивним рухам вчить, це не хіп-хоп був, поганий хореограф, напевно, у їх пари".

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