Український хореограф Влад Яма був терміново госпіталізований після шоу "Танці з зірками"

Яма приєднався до танцювального номеру Юлії Саніної та Дмитра Жука, і несподівано отримав травму. Відразу ж після виступу він негайно відправився в лікарню.

У новому випуску пари крім звичайної постановки повинні були станцювати з одним із суддів. Так, Юлія Саніна і Дмитро Жук – станцювала "чоловічий" ф'южн разом з Владом Ямою.

Але протягом усього минулого тижня Влад Яма був за кордоном, через що його тренування з учасниками проходили онлайн, а фізично вони зустрілися лише в останню ніч перед ефіром.

Номер вийшов дуже ефектним, і тріо отримало високі оцінки від інших суддів, однак, через деякий час ведучий Юрій Горбунов заявив, що Влад Яма покинув шоу через отриману травму під час танцю. Після цього танці учасників оцінювали лише три судді-Григорій Чапкіс, Катерина Кухар та запрошений суддя Павло Вишняков. Що за травма у Влада Ями і який стан його здоров'я зараз-поки невідомо.

Нагадаємо, минулого тижня Влад Яма з дружиною і сином відпочивали в ОАЕ. Зоряне сімейство не тільки купалося в морі і загоряло на пляжі, але навіть вирушило і пустелю, де провели яскраву фотосесію.

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