Известный украинский хореограф, судья шоу «Танців з зірками», Влад Яма, покорил внешним видом в майке

Знаменитый украинец регулярно хвастается в сети снимками из личной и творческой жизни, пишет Politeka.net. В этот раз артист решил похвалиться и внешностью, подкрепив видео филосовской мыслью.

Влад Яма позировал посреди пустыни. Он надел белоснежную майку и темные джинсы. Первая красиво подчеркнула торс, а благодаря крою - удалось рассмотреть мускулистые руки танцора.

В ладонях хореограф держал горсти песка, и медленно высыпал их из рук.

"Время утекает как песок, и чем раньше мы научимся ценить каждую секунду, тем лучше✌🏻", - написал Яма.

За 40 минут пост собрал почти 4000 просмотров и много комментариев.

"Это точно👏", "☝🏻философ)))", "Очень правильные слова ❤️", "Как метко сказано", "Класс", "Джин😊", "как красиво", - написал артист.

Напомним, Влад Яма позировал в шортах, майке и кроссовках. Артист был в спортзале, где занялся своими руками. Хореограф улыбался, делая подход.

"Люблю улыбаться во время подхода", - написал артист под фотографией.

Ранее мы писали, что Влад Яма предстал в традиционном для него костюме с жилетом. Стильный образ идеально подходит артисту. При этом Яма решил разбавить серьезность снимков забавными позами и выражениями лица.

Так, на одном из снимков танцор показал на камеру язык.

«Сегодня ночью я буду совсем другим…», - загадочно подписал фото Яма.

Артист получил много приятных слов от своих преданных фанатов, которые любят его стиль и попросили не отступать от него.

Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» рассказал, как покорял вершины в красных трусах: "И как после этого не любить...".

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" похвасталась идеальным телом и раскрыла секрет: "Восстановить вес помогло...".

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал любимое занятие без жены.