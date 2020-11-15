Жена известного украинского танцора и судьи «Танців з зірками» Влада Ямы в кожаном наряде рассказала о том, как не жалеть потерянного времени

Лилия Яма поделилась своими размышлениями в новом посте в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Девушка подчеркнула, что никогда не нужно жить прошлым.

«Если наполнять жизнь интересными событиями и положительными эмоциями, то нет времени для деструктивных мыслей. Всё в ваших руках», - написала она.

По словам Ямы, для того чтобы не жалеть о потерянном времени, также важно заниматься любимым делом, быть добрым к миру и излучать любовь и свет.

Свой пост красотка также сопроводила новым фото.

На нем она позирует перед камерой в довольно смелом наряде в виде кожаного корсета, под которым виден наряд из черной ткани. Оригинальным акцентом в ее образе стала массивная подвеска с железными шипами.

Подписчики Лилии тут же отреагировали на ее пост.

«Какая вы клевая», «Красота», «Хорошие слова фото шикарное, ваши глаза…вы очень красивая браво», «Согласна! Любимым делом, и ни о чем не жалеть! Ох бывает сложно», «Согласна!! Только вперед», - пишут люди.

Напомним, жена Ямы из "Танці з зірками" показала идеальное тело в купальнике и поплескалась на камеру: "Я справилась!".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" показал подросшего сына, жена Монатика не удержалась.

Также Politeka писала, что жена Ямы в леопардовом купальнике похвасталась развлечениями на пляже: «Влад не может без…».