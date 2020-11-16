Украинский хореограф Влад Яма был срочно госпитализирован после шоу «Танці з зірками»

Яма присоединился к танцевальному номеру Юлии Саниной и Дмитрия Жука, и неожиданно получил травму. Сразу же после выступления он немедленно отправился в больницу.

В новом выпуске пары помимо обычной постановки должны были станцевать с одним из судей. Так, Юлия Санина и Дмитрий Жук – станцевала "мужской" фьюжн вместе с Владом Ямой.

Но на протяжении всей прошлой недели Влад Яма был за границей, из-за чего его тренировки с участниками проходили онлайн, а физически они встретились лишь в последнюю ночь перед эфиром.

Номер получился очень эффектным, и трио получило высокие оценки от других судей, однако, через некоторое время ведущий Юрий Горбунов заявил, что Влад Яма покинул шоу из-за полученной травмы во время танца. После этого танцы участников оценивали только три судьи-Григорий Чапкис, Екатерина Повар и приглашен судья Павел Вишняков. Что за травма у Влада Ямы и каково состояние его здоровья сейчас-пока неизвестно.



Напомним, на прошлой неделе Влад Яма с женой и сыном отдыхали в ОАЭ. Звездное семейство не только купалось в море и загоряло на пляже, но даже отправилось и пустыню, где провели яркую фотосессию.

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