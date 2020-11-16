12 випуск шоу "Танці з зірками" з'явився на екранах 15 листопада і став дуже насиченим

Цього разу учасники виконали по три танці: перший - зі своїм партнером, другий танець з суддями, а третій - битва за місце в півфіналі.

Санта Дімопулос і Макс Леонов виконали чуттєвий вальс. Танець оцінили максимальною кількістю балів-40.

А ось футболіст Сергій Мельник і Аделіна Делі виконали зворушливий контемп. В результаті, пара завоювала 38 балів.

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна і Діма Жук в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали хіп-хоп.

Екс-учасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер разом з Кирилом Васюком танцювала хіп-хоп. Судді залишилися незадоволені і поставили 35 балів.

У другому етапі учасники танцювали з суддями проекту. Так, першим вийшов Сергій Мельник, який станцював балет з Катериною Кухар і своєю партнеркою Аделіною Делі. Судді оцінили номер в 27 балів з 30.

Санта показала пристрасну румбу разом з Максом Леоновим і Павелом Вишняковим.

Саніна продемонструвала ф'южн разом з Дмитром Жуком і Владом Ямою.

Мейхер вийшла на паркет разом з Васюком і Григорієм Чапкісом, щоб станцювати Самбу. Вони отримали 30 балів.

Що стосується зони ризику, то туди потрапили Сергій Мельник і Аделіна Делі, Надія Мейхер і Кирило Васюк, які вже вп'яте потрапили в критичну ситуацію на проекті. Але за кількістю всіх голосів, в півфінал третє місце собі завоювали Надія і Кирило, тому футболіст Сергій Мельник і Аделіна Делі покинули шоу за крок від півфіналу.

Футболіст емоційно прокоментував свою участь у проекті та подякував усім. Хто до цього причетний.

"Це була чудова подорож у світ танцю. Спасибі всім, хто пов'язаний з цим проектом, всім, хто робить це шоу і залишається за кадром. Спасибі ведучим, які роблять цей настрій. Велика повага і спасибі суддям, які своєчасною критикою допомагали нам йти далі, ми прислухалися, перемотували і ще раз переглядали ваші вказівки нам. Ми старалися і працювали над цим. Цей проект не тільки про конкуренцію, а мабуть, все ж про мотивацію. Люди, які багато чого досягли в своєму житті, вони беруть себе в руки, намагаються і показують, що незважаючи на все, ніколи не пізно навчитися новому мистецтву, новій справі. Ми сьогодні йдемо тільки тому, що залишаються найсильніші, найдостойніші, Я бажаю вам удачі і нехай виграє найсильніший», - сказав Мельник.

Також він сподівається, що дружба з учасниками проекту буде тривалою.

Подякував Мельник і свою партнерку.

У свою чергу Аделілна Делі розповіла, що захоплюється партером.

"Я тобою захоплююся! Чоловік на 12 тижнів покинув своє рідне місто, переїхав до Києва, займався з ранку і до ночі з травмою, з набряклим голеностопом. Нічого мені не сказав... Я тобою дуже пишаюся і Ти для мене ідол працьовитості. Хочу сказати велике спасибі за те, що ти жодного разу не сказав: "Я не прийду на тренування", за те, що ти завжди говорив мені: "я зроблю цю підтримку", навіть якщо вона не виходила до останнього дня. Я хочу, щоб всі аплодували цій людині за його титанічну працю», - сказала танцівниця.

Нагадаємо, що Сергій Мельник закрутив пристрасний роман з улюбленицею ями Різатдінової, подробиці.

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