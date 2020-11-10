Проект «Танці з зірками» не раз объединял влюбленные сердца. Новый сезон шоу не стал исключением

Как сообщает Politeka.net, во время 11 эфира стало известно, что украинский футболист, экс-участник шоу «Холостяк» и финалист «Танці з зірками» закрутил роман с олимпийской чемпионкой, гимнасткой Анной Ризатдиновой.

Анна во второй раз вышла на паркет с Сергеем, признавшись, что между ними вспыхнули чувства. Мельник же заявил, что Анна – это та самая девушка, которую он так долго искал.

"Ради нее я готов рвать всех и идти до конца", - заявил влюбленный мужчина.

Ризатдинова, в свою очередь, заявила, что рядом с Сергеем чувствует себя девочкой.

Стоит отметить, что в сети бурно отреагировали на новость о романе. Многие не поверили в искренность чувств между звездами. Ризатдинова в комментарии «КП в Украине» заявила, что действительно состоит в отношениях с Сергеем. По ее словам, их страстный танец доказывает все без слов.

«Мы не актеры с Сережей. Нас наоборот ругают за эту эмоциональность и за то, что мы не умеем играть», - добавила спортсменка.

Анна призналась, что их отношения зародились во время подготовки к вечеру выпускников. В последующую неделю они продолжили общаться, девушка приезжала к Мельнику на тренировки.

Стоит отметить, что на "Танцях" зародилась любовь Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко, которые позже поженились.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" понежилась на диване и показала бюст с удачного ракурса: "Ох уж эта Катерина".

Как сообщала Politeka, «холостячка» Ксения Мишина поплатилась за проделку на «Танцях з зірками», сеть кипит: «Стерва еще та».

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