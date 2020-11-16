12 выпуск шоу "Танці з зірками" появился на экранах 15 ноября и стал очень насыщенным

В этот раз участники исполнили по три танца: первый - со своим партнером, второй танец с судьями, а третий - битва за место в полуфинале.

Санта Димопулос и Макс Леонов исполнили чувственный вальс. Танец оценили максимальным количеством баллов — 40.

А вот футболист Сергей Мельник и Аделина Дели исполнили трогательный контемп. В результате, пара завоевала 38 баллов.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и Дима Жук в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили хип-хоп.

Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер вместе с Кирилом Васюком танцевала хип-хоп. Судьи остались недовольны и поставили 35 баллов.

Во втором этапе участники танцевали с судьями проекта. Так, первым вышел Сергей Мельник, который станцевал балет с Екатериной Кухар и своей партнершей Аделиной Дели. Судьи оценили номер в 27 баллов из 30.

Санта показала страстную румбу вместе с Максом Леоновым и Павелом Вишняковым.

Санина продемонстрировала фьюжн вместе с Дмитрием Жуком и Владом Ямой.

Мейхер вышла на паркет вместе с Васюком и Григорием Чапкисом, чтобы станцевать Самбу. Они получили 30 баллов.

Что касается зоны риска, то туда попали Сергей Мельник и Аделина Дели, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, которые уже в пятый раз попали в критическую ситуацию на проекте. Но по количеству всех голосов, в полуфинал третье место себе завоевали Надежда и Кирилл, поэтому футболист Сергей Мельник и Аделина Дели покинули шоу в шаге от полуфинала.

Футболист эмоционально прокомментировал свое участие в проекте и поблагодарил всех. Кто к этому причастен.

«Это было замечательное путешествие в мир танца. Спасибо всем, кто связан с этим проектом, всем, кто делает это шоу и остается за кадром. Спасибо ведущим, которые делают это настроение. Большое уважение и спасибо судьям, которые своевременной критикой помогали нам идти дальше, мы прислушивались, перематывали и еще раз просматривали ваши указания нам. Мы старались и работали над этим. Этот проект не только о конкуренции, а пожалуй, все же о мотивации. Люди, которые многого достигли в своей жизни, они берут себя в руки, стараются и показывают, что несмотря на все, никогда не поздно научиться новому искусству, новому делу. Мы сегодня идем только потому, что остаются сильнейшие, самые достойные, я желаю вам удачи и пусть выиграет сильнейший», - сказал Мельник.

Также он надеется, что дружба с участниками проекта будет длительной.

Поблагодарил Мельник и свою партнершу.

В свою очередь Аделилна Дели рассказала, что восхищается партером.

«Я тобой восхищаюсь! Человек на 12 недель покинул свой родной город, переехал в Киев, занимался с утра и до ночи с травмой, с отекшим голеностопом. Ничего мне не сказал... Я тобой очень горжусь и ты для меня идол трудолюбия. Хочу сказать большое спасибо за то, что ты ни разу не сказал: "Я не приду на тренировку", за то, что ты всегда говорил мне: "Я сделаю эту поддержку", даже если она не выходила до последнего дня. Я хочу, чтобы все аплодировали этому человеку за его титанический труд», - сказала танцовщица.

Напомним, что Сергей Мельник закрутил страстный роман с любимицей Ямы Ризатдиновой, подробности.

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