Украинский футболист, экс-участник шоу «Холостяк» и нынешний участник шоу «Танці з зірками» признался, что нашел «ту самую»

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в прямом эфире проекта. В 11 эфире все участники шоу должны были танцевать с членами своей семьи, однако у Сергея не нашлось родственников, которые могли бы помочь ему на проекте. На помощь пришла олимпийская чемпионка, финалистка прошлого сезона «Танцев» Анна Ризатдинова, которая была любимицей Влада Ямы.

«И это не случайно, ведь между ними зародились романтические отношения», - подписали видео на официальной странице шоу в Инстаграм.

Стоит отметить, что Ризатдинова танцевала с Мельником во время эфира трио. Как рассказывают Мельник и Ризатдинова, именно тогда между ними вспыхнули чувства. По словам «холостяка», он чувствует, что Анна – это именно та девушка, которую он так долго искал.

Впрочем, не все зрители поверили в историю любви. Поклонники поделились на тех, кто поздравлял Сергея, и тех, кто называл происходящее пиаром.

«Высосанные из пальца» сюжеты и «притянутые за уши» отношения», «Эта пара шикарная, идеальная, роскошная», «я б тоже в такого мужчину влюбилась», «Так Сергей больше не холостяк?», «Чего не сделаешь, чтоб привлечь к себе внимание зрителя. Кому-кому, а этой парочке точно не верю», - пишут люди.

Напомним, что происходит между Аделиной Дели и Мельником на «Танцях з зірками»: "Залез в твое сердечко".

Как сообщала Politeka, как закончился 11 выпуск "Танців з зірками" и кто попал в четвертьфинал: «Это была сказка».

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