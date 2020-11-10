Украинская актриса, звезда сериала «Крепостная» и победительница проекта «Танці з зірками» Ксения Мишина поплатилась за появление в эфире шоу

Как сообщает Politeka.net, в 11 прямом эфире Ксения стала судьей-джокером. Обычно судьями становятся бывшие участники шоу. Они выполняют роль поддержки для конкурсантов. Однако Мишина с этой ролью не справилась, чем вызвала бурю негодования в сети.

После семейного танца с отцом Юлии Саниной Мишина влепила ей 9 баллов, в то время, как даже самые строгие судьи поставили артистке 10-ку. В комментариях под танцем неудачливую судью раскритиковали.

«А Мишина забыла, как сама танцевала? Куда 9? Профессионалка?», «Мишина специально топит?», «Какой-то злой джокер она», «Мишина все испортила», «Мишина отстой», «Мишина - крыса!», «Впервые вижу когда тренер джокер не завышает, а занижает оценки», «У Мишиной все хорошо с головой?)», «Разочарованы Мишиной. Ставить за такой душевный семейный танец 9 это вообще», «Как оказалось, стерва еще та. Надеюсь, ей легче стало от той зажатой 9», - пишут пользователи сети.

Позже Ксения сообщила у себя в Инстаграм, что ее директ после эфира разорвало от количества хейта и пожеланий смерти. Она призвала зрителей быть добрее. Впрочем, под ее постом оказалось еще больше негативных комментариев.

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