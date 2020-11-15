Американська модель Ебігейл Речфорд похвалилася розкішними формами, вбравшись в тісний наряд

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

Так, Ебігейл вирішила зняти бекстейдж під час зйомок, демонструючи пружні форми в тісному топі. Крім нього на знаменитості були рожеві штани й кофта, яку дівчина вирішила ефектно розкрити.

Також Речфорд поділилася знімком, на якому все в тому ж вбранні лежить на ліжку, грайливо при цьому заглядаючи в кадр. Однак шанувальників модель позбавила від можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри у себе в Stories. Однак багато хто з них написали б, що"красиво стирчать".

Як повідомлялося до цього, модель Ебігейл Речфорд, захоплює своєю бездоганною красою і пишними формами мільйони людей по всьому світу

Красуня є активним користувачем Instagram. Модель майже щодня публікує особисті фотографії у своєму мікроблозі, який вже налічує 9,1 мільйона передплатників по всьому світу. Кожна публікація Ебі збирає величезну кількість лайків і коментарів.

Так, Речфорд взяла участь у новій пікантній фотосесії прямо на ліжку, спокусивши шанувальників ідеальними принадами.

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