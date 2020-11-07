Известная модель Эбигейл Рэтчфорд, восхищает своей безупречной красотой и пышными формами миллионы людей по всему миру

Красотка является активным пользователем Instagram. Модель почти ежедневно публикует личные фотографии в своем микроблоге, который уже насчитывает 9,1 миллионов подписчиков по всему миру. Каждая публикация Эби собирает огромное количество лайков и комментариев, передает Politeka.net

Так, Рэтчфорд приняла участие в новой пикантной фотосессии прямо на кровати.

На одном из снимков она позирует в белоснежном боди, крохотных трусиках и чулочках. Модель взобралась на кровать, стала на колени, расставив ноги и застыла в соблазнительной позе. Бретельки лифчика она приспустила вниз, взбудоражив самые смелые мужские фантазии.

«Пришлось завершить эту маленькую ангельскую серию 😇 Удачной субботы, любимые 🥳», - написала Эби.

Фолловеры пришли в восторг и уже строчат комплименты в адрес модели .

"Как ты нереальна, детка💗😍",

"Всегда безупречно в любое время суток", "Фантастика", - высказались они.

До этого мы сообщали, что Рэтчфорд позировала в крохотном черном белье, до неприличия приспустив бюстгальтер. При этом девушка якобы на что-то смотрит, держа в другой руке белую розу.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"