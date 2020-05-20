Популярная модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд поделилась жарким кадром в кровати

Фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Модель была совершенно голой. Она стояла на коленях на кровати, которая была застелена красной шелковой постелью. Девушка прикрыла самые вкусные места красными простынями, но их все равно было видно. В кадр попала часть груди красотки и ее широкий аппетитные бедра.

«Наконец, пытаясь заснуть до часу ночи сегодня вечером. Пожелай мне удачи», - подписала снимок звезда.

За два часа ее фото собрало более 35 тысяч лайков. В комментариях поклонники стали восхищаться ее красотой.

«Абсолютная красотка», «Очень красиво», «Вау, потрясающая. Люблю тебя, моя великолепная красная королева», «Сладких снов богине», «Так потрясающе жарко», «Абсолютное совершенство», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд поделилась жарким кадром в леопардовом боди. Девушка сфотографировалась в очень пикантной позе, засветив свои большие ягодицы. Звезда наклонилась, показав свою пятую точку во всей красе. Дополнили образ аксессуары и яркий макияж.

Как известно, Рэтчфорд является одной из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья.

Напомним, что пушистая Эби Рэтчфорд прикрыла необъятные прелести рукой: с таким телом одежда не нужна.

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд в прозрачном белье выставила на камеру свою срамоту: "Ух, как торчат".

Также Politeka писала, что сочная Эби Рэтчфорд вместо нормального белья стянула пышные формы ниточками: "Настроение играть…".