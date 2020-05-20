Известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд поддерживает режим самоизоляции и делится архивными кадрами

Звезда опубликовала в своем Сториз Инстаграм снимок, где она демонстрирует всю красоту тела, сообщает Politeka.net.

На снимке красотка предстала в золотом бикини, которое едва удерживало ее сочные формы.

Маленькие блестящие треугольники ткани натянулись на пышной груди, а почти невидимые лямки еле удерживали такое "богатство".

Также звезда надела крохотные трусики-бикини на тонких лямках, которые впились в тело модели.

Красотка натянула на бедра блестящий аксессуар из стразов, он игриво болтался, слегка открывая виды на упругие ягодицы: "Какая роскошь".

Звезда распустила длинные волнистые волосы. Она смотрела вдаль, приоткрыв губы.

Фото получилось невероятно соблазнительным, однако не получило много лайков, ведь было обнародовано в сториз.

Стоит отметить, что сейчас на страницу красотки подписаны 9,1 миллиона пользователей сети, которые регулярно оставляют тысячи лайков и комментариев.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в леопардовом обтягивающем боди, которое подчеркнуло ее пышный бюст и оголило упругие ягодицы.

Звезда наклонилась, выставив пятую точку во всей красе. Дополнили образ аксессуары.

Ранее сообщалось, Эби Рэтчфорд позировала в прозрачном белье, показывая свою пышную грудь. Красавица дополнила образ ярким макияжем и распущенными волосами.

"Когда появляется бессонница. P.S. Мне нравится это фото, хотя оно немного размыто", - написала Эби.

Фанаты моментально поставили 25 тысяч лайков.

Напомним, шаловливая Эби Рэтчфорд выпятила пятую точку в соблазнительном боди

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