Известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась шикарным телом в одном нижнем белье

Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, публикуя старые и новые фото, сообщает Politeka.net. В одном из последних стори звезда предстала в нежном образе.

Рэтчфорд надела синее кружевное нижнее белье, которое казалось мало для ее больших прелестей.

Несколько бантиков, пришитых к лифчику придали образу некой романтичности.

Тонкие бретельки натянулись на большой груди и едва держались, чтобы не соскользнуть.

Кружевные трусики звезда натянула выше бедер, выделив пышные бедра.

Упругий пресс, накаченные ножки, пышные бедра - в этой фигуре все идеально.

Образ дополнило сверкающее ожерелье на шее.

Модель откинулась назад, присев на лестницу. Она схватилась за волосы и смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы: "Сама безупречность".

Фото было обнародовано в сториз, поэтому оно не собрало массу лайков, как это обычно бывает. Возможно, красотка получила за него массу комплиментов в личные сообщения.

Напомним, Эбигейл Рэтчфорд предстала в золотом бикини, которое едва удерживало ее сочные формы.

Маленькие блестящие треугольники ткани натянулись на пышной груди, а почти невидимые лямки еле удерживали такое "богатство".

Ранее сообщалось, что Эбигейл Рэтчфорд позировала в прозрачном белье, демонстрируя элегантные изгибы. Как можно заметить, модель надела белый парик, а на голове у нее виднеется розовая шляпа.

Несмотря на красоту снимка, ее поклонники были безмолвны – фото она поделилась в Сторис.

Напомним также, что Эбигейл Рэтчфорд позировала в крохотном наряде в образе принцессы Леи из четвертой серии франшизы.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

Также Politeka сообщала, что знойная Эби Рэтчфорд подразнила своим главным достоинством в тесном белье

А еще Politeka писала, что озорная Эби Рэтчфорд покрутила пышными "мячиками" перед камерой, жаркие кадры