Легендарна німецька модель Хайді Клум, яка є ангелом Vicrotia's Secret, вразила формами в леопардовій білизні

Як повідомляє Politeka, кадри знаменитість виклала у себе в Instagram.

"Люблю свій подарунок. Спасибі і добраніч», - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Хайді Клум позує, позбувшись білизни. Красуня вирішила показати хижий настрій з різних ракурсів, демонструючи принади у всій красі.

При цьому модель водила рукою по волоссю і тілу, млосно заглядаючи в камеру. Шанувальники активно лайкали кадри з кумиром, але сказати нічого не могли – знаменитість закрила можливість коментувати свої пости.

До цього ми розповідали, що легендарна 47-річна зірка поділилася у себе в Instagram серією фото зі зйомок. Спочатку модель зняла себе в процесі нанесення макіяжу. Вона грайливо спустила кофтинку, оголивши плічка і зону декольте. На другому короткому відео Хайді відправляла повітряний поцелуйчик всім своїм шанувальникам. На відео видно, що красуню готували до зйомок.

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