Популярная немецкая модель Хайди Клум, которая долгое время была одним из самых известных ангелов Victoria's Secret, покорила стильным внешним видом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала фото, на котором позировала в полный рост. Судя по всему, Хайди так нарядилась для съемки. Как известно, она является одной из судей модельного шоу (аналог "Топ-модель по-украински") в Германии. Кроме этого, модель до сих пор принимает участие в рекламных кампаниях.

Хайди была одета в яркий красный латексный комбинезон. Он идеально сел на фигурку звезды, подчеркнув ее достоинства и спрятав недостатки. Волосы модели были распущены. Образ она дополнила невероятно красивыми босоножками на шпильке. Чтобы показать всю красоту своей новой обуви, Клум сфотографировала ее отдельно.

За полчаса фото модели собрало почти 20 тысяч лайков. Оценила лук и звезда «Евровидения» Кончита Вурст. Стоит отметить, что Клум действительно выглядела фантастически. Она легко может заткнуть за пояс молодых моделей, в которых не всегда есть столько харизмы, сколько в этой горячей штучке.

Ранее мы писали, что Хайди Клум сфотографировалась голой на полу рядом с собакой.

Напомним, что развратная Хайди Клум разделась на глазах брата молодого мужа, кадры облетели сеть.

Как сообщала Politeka, 47-летняя Хайди Клум в пестрых трусах и перьях произвела фурор бесстыжим видом: молодой муж будет в восторге.

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