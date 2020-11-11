Популярная немецкая модель Хайди Клум, которая является одним из самых известных ангелов Victoria's Secret, очаровала ярким образом в откровенном платье

Как пишет Politeka.net, 47-летняя звезда поделилась у себя в Инстаграм серией фото со съемок. Сначала модель сняла себя в процессе нанесения макияжа. Она игриво спустила кофточку, оголив плечики и зону декольте. На втором коротком видео Хайди отправляла воздушный поцелуйчик всем своим поклонникам. На видео видно, что красотку готовили к съемкам.

Но особое внимание привлекло фото, на котором Хайди позировала в невероятно красивом платье. Она присела на край сцены, показав во всей красе свои стройные ножки. Хайди повернулась боком к камере, продемонстрировав экстремальное декольте. Тонкая белая ткань, которая поддерживала пышный бюст модели, едва справлялась со своей задачей. Волосы Хайди специально собрали, чтобы они не отвлекали внимания от такой красоты. Оторвать взгляд от модели просто невохможно.

«Коллекция от кутюр 1998 года», - подписала фото звезда.

Ранее мы писали, что Хайди Клум примеряла невероятно красивый костюм с глубоким разрезом. Модель дополнила образ миниатюрными босоножками.

Напомним, что обнаженная Хайди Клум разлеглась на полу, огорошив откровенной позой: молодой муж оценил.

Как сообщала Politeka, 47-летняя Хайди Клум в латексном комбинезоне заткнула за пояс молодых красоток: Кончита Вурст оценила.

Также Politeka писала, что Хайди Клум в пестрых трусах и перьях произвела фурор бесстыжим видом: молодой муж будет в восторге.