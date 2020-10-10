Всем бы такую фигуру в ее возрасте

Популярная модель Хайди Клум, которая является одним из самых известных экс-ангелов Victoria's Secret, примеряла весьма экстравагантный образ

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала кадр, на котором позировала в очень смелом и оригинальном наряде, который сочетал в себе все мыслимые и немыслимые элементы.

На звезде была надето пестрое платье-туника с пикантным вырезом и перьями. Платье спускалось до бедер, после чего превращалось в прозрачную сетку, под которую модель надела красные трусы. Образ звезда завершила блестящими сапогами-чулками. Выглядела 47-летняя модель превосходно. Несмотря на возраст, ее ножки выглядели стройными и подкачанными.

Стоит отметить, что Хайди Клум широко известна своими бесстыжими фото. Недавно она опубликовала совместное фото с братом-близнецом своего молодого мужа. На фото модель загорала топлес рядом с участником группы Tokio Hotel Биллом Каулитцом.

Напомним, что Хайди Клум в 2019 году вышла замуж за Тома Каулитца. Сейчас музыканту 31 год. Судя по совместным фото звезд, они счастливы вместе.

Ранее мы писали, что модель сверкнула обнаженным телом в бикини без прикрас. Хайди стояла у себя во дворе, повернувшись спиной к камере. Видно было, что ее фигура не идеальна, но красотка этого совершенно не стесняется.

Напомним, что Хайди Клум пленила размером бюста в экстремальном декольте: малышка на миллион.

Как сообщала Politeka, Хайди Клум задрала юбку, сразив наповал хищной красотой: с такой не соскучишься.

Также Politeka писала, что обнаженная Хайди Клум разлеглась на полу, огорошив откровенной позой: молодой муж оценил.