Легендарная немецкая модель Хайди Клум, которая является ангелом Vicrotia’s Secret, впечатлила формами в леопардовом белье

Как сообщает Politeka, кадры знаменитость выложила у себя в Instagram.

«Люблю свой подарок. Спасибо и спокойной ночи», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Хайди Клум позирует, избавившись от белья. Красотка решила показать хищное настроение с различных ракурсов, демонстрируя прелести во всей красе.

При этом модель водила рукой по волосам и телу, томно заглядывая в камеру. Поклонники активно лайкали кадры с кумиром, но сказать ничего не могли – знаменитость закрыла возможность комментировать свои посты.

До этого мы рассказывали, что легендарная 47-летняя звезда поделилась у себя в Инстаграм серией фото со съемок. Сначала модель сняла себя в процессе нанесения макияжа. Она игриво спустила кофточку, оголив плечики и зону декольте. На втором коротком видео Хайди отправляла воздушный поцелуйчик всем своим поклонникам. На видео видно, что красотку готовили к съемкам.

Напомним, что обнаженная Хайди Клум разлеглась на полу, огорошив откровенной позой: молодой муж оценил.

Как сообщала Politeka, 47-летняя Хайди Клум в латексном комбинезоне заткнула за пояс молодых красоток: Кончита Вурст оценила.

Также Politeka писала, что Хайди Клум в пестрых трусах и перьях произвела фурор бесстыжим видом: молодой муж будет в восторге.