Українська співачка Наталія Могилевська захопила шанувальників, показавшись в одній сорочці й окулярах

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

"Пам'ятаєте я обіцяла вам подарунок? 🎁 Вже сьогодні я вибрала одного переможця, і йому на пошту приїде мій секретний подаруночок!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Могилевська позує в одній сорочці й окулярах, елегантно зігнувшись заради пікантного кадру. Це привело в» дикий " захват її фанатів.

"Красуня», «дуже круто виглядаєш», «дуже мило вийшла», «шикарна», «неймовірно красиво виглядаєш», "це просто космос, дуже круто", - пишуть вони.

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Вона зазначила, що цього року тепло восени трималося напрочуд довго, проте в останні дні все ж в Україну прийшли холоди.

"Але я пропоную продовжити осінньо-теплий настрій і весь тиждень буду ділитися з вами результатом нашої нової фотосесії. На фото зовсім немає Золотого і червоного листя, але красиві, стильні й легкі образи - все те, від чого не хочеться відмовлятися і ховати в пуховики», - написала Могилевська.

Нагадавши, Могилевська не стримала почуттів до одруженого Ткачу з "Кварталу 95", любовне фото: "Багато всього попереду...».

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