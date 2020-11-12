Популярная украинская певица Наталья Могилевская удивила не по-осеннему жарким образом

Как сообщает Politeka.net, в новом посте в своем Инстаграм артистка поделилась мыслями на тему удивительно теплой осени.

Она отметила, что в этом году тепло осенью держалось на удивление долго, однако в последние дни все же в Украину пришли холода.

«Но я предлагаю продолжить осенне-теплое настроение и всю неделю буду делиться с вами результатом нашей новой фотосессии. На фото совсем нет золотой и красной листвы, но красивые, стильные и лёгкие образы - все то, от чего не хочется отказываться и прятать в пуховики», - написала Могилевская.

На снимках она действительно одета не по-осеннему легко. На ней необычная персиковая юбка чуть ниже колена и светло-голубая рубашка, которую певица небрежно завязала на талии. Могилевская держит в руках коричневую сумку, а ее образ дополняют стильные очки.

При этом из-за небрежно собранных в пучок и поднятых наверх волос певицу очень сложно узнать, ведь обычно она оставляет волосы распущенными. Стоит отметить, что в таком образе Могилевская выглядит очень стильной и даже помолодевшей.

Ее поклонники по достоинству оценили фото.

«Если бы увидела, не узнала бы», «Наталья, вы потрясающе выглядите!», «Ого, вот это Голливуд», «Вот надо было всю жизнь проходить с одним цветом волос, а оказывается блонд конкретно ваше, очень вам идет и молодит, супер», «Вы невероятно круто и стильно выглядите», «Наташа, Вам так классно с такой прической», - пишут люди.

Напомним, Могилевская не сдержала чувств к женатому Ткачу из «Квартала 95», любовное фото: «Много всего впереди...».

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