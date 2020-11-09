Кадр говорит сам за себя

Легендарная украинская певица Наталья Могилевская трогательно поздравила звезду «Квартала 95» Юрия Ткача

Как рассказывает Politeka, фотографию красотка опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Мои хорошие, давайте все поздравим Юрчика! Ты, Вика @viktoriya_tka4 и Лизочка - моя самая няшная семья, я вас обожаю! Всегда тёплые, страшно забавные и доброжелательные. Всегда рада нашим встречам, рада вместе сотрудничать и делать противозаконные обнимашки 🤗 Твое присутствие в проектах рядом мне греет сердце и я уверена, что у нас ещё много всего впереди классного, интересного и яркого! С днем рождения, мой дорогой друг», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Могилевская целует Ткача, пока тот игриво заглядывает в кадр. Кроме того, Ткач опубликовал фотографию с семьей, признавшись, что они «сделали его день».

Как сообщалось до этого, Наталья Могилевская в компании Влада Ямы и Юрия Ткача в гламурных платьях впечатлила красотой.

Не так давно певица стала одной из постоянных участников шоу «Маскарад» в команде с Юрием Ткачом из «Квартал 95» и Потапом. В ходе шоу его участникам и гостям предстояло множество раз перевоплощаться в самые необычные образы.

Напомним, изменившаяся Могилевская раскрыла секрет успешного артиста: "Первыми, кто вываливается из проектов «Голос страны»...".

Как сообщала Politeka, Могилевская огорошила нелепым образом в трениках и "пролетела" на шоу студии "Квартал 95".

Также Politeka писала, что раскрепощенная Могилевская в черном платье раскрыла все свои секреты.