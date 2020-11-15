Міла Кузнєцова, володарка 13-го розміру грудей, розважила публіку, як може

Як передає Politeka.net, українська модель plus-size опублікувала архівне відео в соцмережі TikTok, на якому постала за цікавим заняттям в порожньому вагоні трамвая - майже порожньому, адже поруч з Мілою крутився "підозрілий" молодий чоловік (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Осміліла Кузнєцова в короткому платтячку з квітами танцювала перед хлопцем, раз у раз задираючи спідницю. При цьому спокусливо стрясалося її видатне "багатство".

Молодий чоловік намагався підтримати партнерку, підтанцьовуючи, а вірніше, смішно дригаючи ногою.

Міла супроводила кадри забавним кавером на відому зарубіжну пісню в нібито перекладі на російську - "О мале сімпала, я накидалася й спала".

Користувачі оцінили нове відео від Кузнєцової в коментарях:

"Літом повіяло!!!"

"Бомба"

Раніше ми повідомляли, Кузнєцова "жахнула" образом на п'ятницю, 13-е - в кращих традиціях хелловінських нарядів.

Міла ледве "спакувала" свої принади в шкіряний корсет: здавалося, що вони ось-ось вистрибнуть звідти. Але не одним чарівним декольте звернула на себе увагу дівчина. Модель загримувала обличчя до невпізнання, використовуючи чорну і білу фарби, а також начепила на голову масивний вінок.

"Ох ти і красуня, у тебе абсолютно все красиве)))"; "я закохуюся в цю жінку"; "Дивись, Хелловін закінчився, пустунка! 😂 ", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.

Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром подражнила солодкими "диньками" в екстремальному декольте.