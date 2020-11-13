Мила Кузнецова, обладательница 13-го размера груди, заставила публику трепетать

Как передает Politeka.net, модель опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в "устрашающем" виде. Девушка приурочила пост к пятнице, 13-го.

Роскошная блондинка еле "упаковала" свои прелести в кожаный корсет: кажется, что они вот-вот выпрыгнут оттуда. Но не одним пленительным декольте обратила на себя внимание Мила. Модель загримировала лицо до неузнаваемости, используя черную и белую краски, а также нацепила на голову массивный венок.

"1 or 2? Цветное или черное? Пятница 13-го 2020-го високосного года☠🖤💀", - подписала снимки звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Freaky😋"

"Цвет❤️🍑"

"Забери мою душу 😈"

"Цветная мила 🔥 как дела 💙"

"Две🔥"

"Определенно 2🙏🏻🙏🏻"

"Вау🔥 Цветная"

"Вау ты офигенно выглядишь в этом образе, но на цветном фото👏👏👏😘"

"Ох ты и красавица, у тебя абсолютно всё красивое)))"

"Я влюбляюсь в эту женщину"

"Смотри, Хеллоуин закончился, проказница! 😂"

Ранее мы сообщали, бесстыжая Кузнецова в светло-голубой маечке выставила напоказ "дары природы" крупным планом. Девушка спросила в подписи: "Натуральные?". Возможно, кто-то еще сомневается. Хотя, буквально этим летом, имя красотки было занесено в Книгу рекордов Украины - как обладательницы самого крупного бюста - без вмешательства пластической хирургии.

На кадрах модель покрутила своим "богатством" перед камерой, после чего появился неизвестный парень, который произнес: «Может быть… а может и нет».

Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером выпила слишком крепкого глинтвейна и посветила бюстом.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.