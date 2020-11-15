Українська Dj Nana Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, вразила формами в облягаючому вбранні
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Британські вчені довели, що власниці прикрас з діамантами живуть на 27% щасливіше і на 16% довше 💎 💍 вирішила трохи продовжити своє щасливе життя», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на ролику Кумейко, обвішана коштовностями, застигла в спокусливій позі. На руках у знаменитості кільця, на шиї кольє, а в зубах красуня тримає кільце.
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«Який кайф», «це справжня пожежа», «це явно найкраще, що я у тебе бачив за сьогодні», «чудово виглядаєш. А цей погляд-ох...», «чому б і ні, якщо є можливість», - пишуть її шанувальники.
До цього ми писали, що Dj Nana Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, вразила красою в одному мереживі
"Щось я запам'ятовувала, а який сьогодні день?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує в мереживній білизні, елегантно «здавивши» пружні форми. Це привело в справжній захват її шанувальників.
Нагадавши, спокуслива екс-Nikita ефектно розвалилася в кріслі, розкинувши піджак: "давайте почнемо з…»
Як повідомляла Politeka, розпусну екс-учасницю групи Nikita в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".
Також Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко ледь не потонула на очах у батьків, подробиці драми: "підійшла...".