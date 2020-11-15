Кабмін запускає масштабні перевірки, через які українців можуть позбавити пенсій

Як повідомляє Politeka.net, напередодні првітельство прийняло постанову про зміни до Порядку виплати пенсій та призначення субсидій через банківські рахунки. Серед іншого, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виділив систему "єдиного звернення", яка покликана спростити процедуру, але на ділі все може виявитися не так швидко і легко, як на словах.

Після нововведень Пенсійний фонд і органи созахисту приймають заяви громадян, формують списки одержувачів виплат і відправляють їх разом з усіма необхідними документами в уповноважений банк, який зобов'язаний відкрити кожній людині персональний рахунок, а до 20-го числа кожного місяця йому потрібно відзвітувати про виконану роботу. У звіті повинні бути вказані номери рахунків, інформація про укладення договорів з клієнтами або причини відмови, таких як недостовірні відомості або брак відомостей, необхідних банку для відкриття рахунку. Через це Оформлення може зайняти чимало часу.

Нові правила також передбачають перевірку одержувача виплат. Наприклад, якщо пенсію перераховують на карту, термін дії якої більше року і платіжні кошти на ній не витрачалися рік - то запускається процедура перевірки особи. Насамперед банк повідомляє в ПФУ або управління соцзахисту, які зобов'язані ідентифікувати одержувача за паспортом або іншим документом, а також встановити його місце проживання.

Раніше Кабмін вирішив виділити тимчасову соціальну допомогу українцям, яким не вистачає стажу для отримання гідної пенсії. Кошти виплачуватимуть до 31 грудня 2020 року. Спецдопомогу замість пенсії можуть отримати лише ті українці, які напрацювали не менше 15 років страхового стажу і вже досягли пенсійного віку.

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