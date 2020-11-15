Модель і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова роз'яснила, що таке "жіноча сексуальність"

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в розкішному вбранні.

Модель покрутилася перед камерою в чорній сукні з напівпрозорої тканини, крізь яку було видно нижню білизну. Лук доповнив стильний солом'яний капелюшок, під який зірка сховала волосся.

Дівчина позувала на природі, спокусивши божевільним розрізом до сідниць. На одному з фото Алла витончено присіла - так, що оголилися її "нескінченні" ніжки.

У підписі Костромічова розкрила тему наступного ефіру "Супер топ-модель по-українськи".

"Тема наступного тижня СТМПУ "жіноча сексуальність". Для мене це з'єднання таких якостей як любов до себе і чесність з собою, доглянутість і харизма, вміння чути свої бажання й інтелект, в тому числі і емоційний, пластика тіла. А що для вас це поняття? 📸", - поділилася Алла.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Алла, як завжди шикарна 🔥"

"Можна бути не сексуальною зовні, але дуже сексуальною внутрішньо. Х-харизма😍"

"Мій ідеал♥️"

"Тут без слів 😻 😻 "

"Агата Крісті 🖤"

"Відгукуються ваші слова дуже 😍 ще для мене цей стан, цілісність (напевно, це і є з'єднання, як ви і написали), контакт з собою. Тіло, психіка, душа ❤️ а ще це кайф 😍 Кайф бути собою 😊"

"Яка ви красива 😍"

Раніше ми повідомляли, Костромічова приголомшила несподіваним фото, заради якого вляглася на накритий стіл. Намарафечена Алла прийняла томну позу, підкинувши руки і закривши очі.

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