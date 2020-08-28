Телеведущая Алла Костромичева, которая ведет проект «Топ-модель по-украински» пошалила в окружении обнаженных парней

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Команда, которой я доверяю на 100%», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Костромичева позирует в облегающем спортивном наряде, лежа «на руках» у молодых людей. Они подбрасывают модель в воздух, после чего ловят ее.

«Ой, а можно попросить повторить тоже самое со мной», - поинтересовалась телеведущая Леся Никитюк.

Другие поклонники Костромичевой обратили внимание на идеальную фигуру кумира.

«Вот бы мое утро так начиналось», «Крайнему парню слева не очень хорошо», «Хорошо когда тебя на руках держит мужчина а если их четверо значит ты Богиня!», «мне бы так», «Вот это я понимаю поддержка», «Алла не улети, ты нам нужна», - пишут они.

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На опубликованных кадрах Костромичева позирует в латексном наряде. В какой-то момент появляется Соня Плакидюк, демонстрируя элегантность и красоту.

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