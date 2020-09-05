Популярная модель и ведущая шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева восхитила красотой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Что станет олицетворением нашей эпохи? Меня всегда притягивали предметы прошлого, причём не произведения искусства, а именно предметы быта, транспорт, одежда украшения, посуда — то, что когда-то было простым и повседневным, а теперь передает дух того времени. Садясь на лавочку трамвайчика царских времён в культурном платье и элегантных, утончённых украшениях на секунду оказываешься вне реальности», - говорится в сообщении.

Кроме того, Костромичева также рассказала, за что любит свою профессию больше всего.

«Я знаю, за что я люблю больше всего свою профессию – за уровень свободы, которым обладаешь, когда находишься перед объективом камеры, за то, что перестают действовать какие-либо правила, а движения продиктованы лишь образом, который ты создаёшь. Мне искренне кажется, что в этот момент я могу всё и глубоко в душе я мечтаю забрать это состояние с собой в реальный мир», - подчеркивается в тексте сообщения.

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