Популярная модель и ведущая шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева восхитила красотой в пикантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Что станет олицетворением нашей эпохи? Меня всегда притягивали предметы прошлого, причём не произведения искусства, а именно предметы быта, транспорт, одежда украшения, посуда — то, что когда-то было простым и повседневным, а теперь передает дух того времени. Садясь на лавочку трамвайчика царских времён в культурном платье и элегантных, утончённых украшениях на секунду оказываешься вне реальности», - говорится в сообщении.
Кроме того, Костромичева также рассказала, за что любит свою профессию больше всего.
Военную авиацию подняли в небе над Одессой: кадры происходящего
Экс-супруг Ани Лорак Мурат нашел свое счастье в объятиях красотки-брюнетки: "Шикарная пара"
Врачи спасают звезду "Сумерек" Роберта Паттинсона, съемки прерваны: что известно о его состоянии
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст дерзко расставила ноги в высоких сапогах на шпильке: "настоящая дива"
«Я знаю, за что я люблю больше всего свою профессию – за уровень свободы, которым обладаешь, когда находишься перед объективом камеры, за то, что перестают действовать какие-либо правила, а движения продиктованы лишь образом, который ты создаёшь. Мне искренне кажется, что в этот момент я могу всё и глубоко в душе я мечтаю забрать это состояние с собой в реальный мир», - подчеркивается в тексте сообщения.
Напомним, судья "Топ-модель по-украински" с приспущенной рубашкой показала все, на что способна: "Мечта"
Как сообщала Politeka, звезда "Топ-модель по-украински" переболела анорексией и показалась с новой внешностью
Также Politeka писала, что красотка из "Топ-модель по-украински" похвасталась внушительными формами в наряде в сетку