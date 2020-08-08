Украинская модель Алла Костромичева, которая является ведущей «Топ-модель по-украински» пошалила на камеру в одном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Если ваша съемка не похожа на нашу, даже не зовите…» — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Костромичева позирует в одном боди, эффектно задирая ногу на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ножкой эть», «Ну Алла, это краш», «на это можно смотреть вечно», «Воу воу воу», «крутая растяжка», «Шикарная», «Хочу к вам», «смотреть за вами одно удовольствие», «залипла», «шикарные ноги», «крутая», — пишут они.

Как сообщалось ранее, Алла Костромичева показалась в невероятном образе, который примерила ради обложки украинской версии популярного международного журнала о моде.

На опубликованном снимке модель позирует в эффектном голубом костюме от украинского дизайнера, который также занимается мужским гардеробом. Красотка позирует сидя на кресле, которое плывет по озеру.

Примечательно, что Костромичева решила сниматься с босыми ногами.

Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» в крошечном бикини оконфузилась из-за подруги.

А еще Politeka писала, что ведущая "Топ-модель по-украински" показала идеальные изгибы перед зеркалом.

Также Politeka сообщала, что ведущая "Топ-модель по-украински" с гордостью показала грудь в кожаном боди.